Гватемала, 11 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале. Соответствующее видео публикует 11 декабря ряд латиноамериканских СМИ.

Emaze.com Извержение вулкана

По их данным, извержение действующего вулкана Фуэго высотой почти 3800 метров над уровнем моря началось ночью, а пепел и дым, которые поднялись на высоту почти пять километров, заволокли близлежащие населенные пункты.

Отмечается, что в настоящий момент жителям ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале июня 2018 года при извержении Фуэго были уничтожены три деревни.

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