Москва, 11 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщили 11 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря две диверсионно-разведывательные группы киевских нацистов уничтожены в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики.

На южнодонецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко (ДНР).