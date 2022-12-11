Париж, 11 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Бомбить военные парады в России на 9 мая предложил ВСУ французский генерал в отставке Мишель Яковлефф. Об этом 11 декабря пишет издание «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

По его словам, такие действия, а также поражение России в спецоперации перечеркнуло бы победу СССР над нацистской Германией в 1945 году.

Яковлефф является генералом Иностранного легиона в отставке. Ранее он призывал отправлять войска НАТО воевать против российской армии, т. к. обучать украинцев слишком долго.

При этом во Франции раскритиковали заявления Яковлеффа, отметив, что такие действия отвечали бы интересам США и Украины, а не Франции.