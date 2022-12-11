Москва, 11 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отразили контратаки на донецком направлении, уничтожив до 40 боевиков ВСУ, сообщили 11 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за сутки на указанном направлении уничтожено до 40 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее российской армией на донецком направлении были уничтожены более 50 украинских боевиков, а также боевая машина пехоты, бронетранспортёр и три пикапа.

На южнодонецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко (ДНР).