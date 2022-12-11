Москва, 11 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Российская артиллерия поразила живую силу и военную технику ВСУ на купянском направлении, сообщает 11 декабря Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Подразделения ВСУ, уточнили в ведомстве, поражены в районах сёл Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Войска России уничтожили до 30 бойцов противника, а также бронетранспортёр, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

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