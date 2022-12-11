* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 11 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В возрасте 41 года скончался пресс-секретарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Артем Скоропадский. Об этом 11 декабря сообщила его супруга Елена Солодовникова на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Mstyslav Chernov Правый сектор (запрещенная в России организация)

Согласно опубликованным данным, причина смерти — тяжелая желудочная болезнь, с которой Скоропадский боролся на протяжении многих месяцев.

Известно, что пресс-секретарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — уроженец Москвы, окончивший журфак МГУ. В Киев Скоропадский переехал в 2005 году, став журналистом украинской редакции «Коммерсанта». Пост пресс-секретаря политической партии он занял в 2014 году, а в 2021-м — получил гражданство Украины.