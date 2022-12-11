Киев, 11 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена 11 декабря в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта минцифры страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, сирены тревоги звучат в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Уточняется, что воздушная тревога также объявлена на временно оккупированных Украиной территориях Запорожской области и ДНР.

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