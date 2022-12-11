Москва, 11 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Москве меньше чем за сутки высота снежного покрова увеличилась на 14 см, выпала четверть месячной нормы осадков. Коммунальщики работают в режиме повышенной готовности, сообщает 11 декабря городское хозяйство столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в уборке улиц задействовано необходимое количество техники и работников коммунальных служб. В непрерывном режиме ведётся очистка транспортных магистралей, на особом контролем — тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, метрополитена, социальным учреждениям. В течение дня будут очищаться от снега и наледи кровля и фасады зданий.

На круглосуточное дежурство переведены аварийные бригады префектур и инженерных компаний.

Во второй половине дня 11 декабря в Москве синоптики прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь, гололёд.