Санкт-Петербург, 11 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мигранта средних лет, поцеловавшего незнакомую девочку в лифте жилого дома. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на правоохранительные органы.

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Согласно опубликованным данным, мужчина среднеазиатского государства 1973 года рождения задержан на основании статьи 91 УПК России. Задержание прошло 10 декабря в 19:40 по московскому времени у дома №48 по улице Софийская.

В издании подчеркнули, что об инциденте, который попал в объектив камеры видеонаблюдения, стало известно 10 декабря. На кадрах видно, как мужчина средних лет в темной одежде и кепке наклоняется к восьмилетней девочке и целует её в губы.