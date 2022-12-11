Пекин, 11 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российский автомат АК-47 является «королём автоматов» благодаря своим характеристикам. Об этом 11 декабря пишет китайский портал Baijiahao.

АК-47

Отмечается, что это дешёвый, прочный, безопасный и надёжный автомат с низким процентом поломок, он хорошо адаптируется к окружающей среде.

«Именно эти преимущества делают АК-47 самым популярным огнестрельным оружием в мире, прочно закрепив его на месте «короля автоматов», — говорится в сообщении.

Автор отмечает, что корпус АК-47 настолько надёжный, что автомат продолжает функционировать даже после непрерывной стрельбы и попадания пыли и сора в ствол.

По словам автора статьи, мощность и надёжность АК-47 можно сравнить с оружием массового поражения, что позволяет использовать его с большой эффективностью практически в любых погодных условиях. По этой причине автомат, созданный в 1947 году, до сих пор находится на вооружении у многих стран мира.