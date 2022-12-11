Шоумена Барецкого избили и обокрали в центре Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 11 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Шоумен Станислав Барецкий был избит и ограблен около одного из клубов в центре города Санкт-Петербурга. Об этом 11 декабря сообщает 78.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
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Стас Барецкий
По информации журналистов, рано утром около клуба на Московском проспекте на шоумена напал неизвестный, похитил 120 тысяч рублей и телефон.
Уточняется, что врачи диагностировали у пострадавшего ушибы лица, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. После осмотра медики отпустили мужчину.
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.