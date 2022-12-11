Анкара, 11 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Выступление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу в парламенте переросло в скандал. Об этом сообщает 11 декабря турецкое издание Birgün.

Министерство внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу

Оппозиционные депутаты устроили министру обструкцию после того, как он назвал их «детьми США» в ходе дебатов по бюджету. Парламентарии в ответ продемонстрировали плакаты со снимками министра и «наркобаронов».

Так, депутат от Республиканской народной партии Турции Дженгиз Гёкчель, показав плакат, обвинил Сойлу в получении $10 тыс. в месяц от лидеров мафии.