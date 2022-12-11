Берлин, 11 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. У ВСУ нет времени ждать поставок оружия от Германии, заявил в интервью местным СМИ 11 декабря посол Киева в Берлине Алексей Макеев.

Ingo Joseph Бундестаг. Берлин

Он отметил, что не хотел бы оказывать на Германию «дипломатическое давление», но ЗРК, гаубицы, БМП и танки нужны немедленно.

Ранее в министерстве обороны Германии заявляли о достижении «предела» в объемах поставок оружия в Киев.

9 декабря в Берлине сообщили, что в Киев будет поставлено 18 самоходных артиллерийских установок, семь грузовиков, 80 пикапов, 90 единиц противодронного оборудования.