Снежинск, Челябинская область, 11 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области без вести пропала 12-летняя девочка Виктория. Об этом рассказали в управлении МВД по Челябинской области.

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Она ушла из своего дома 10 декабря около 16:00 по местному времени. С тех пор её местонахождение неизвестно.

В поисках участвуют сотрудники полиции и волонтёры поискового отряда «Снежинск Спас». Школьница была одета в горнолыжную разноцветную куртку, джинсы черного цвета, ботинки розового цвета и вязаную шапку белого цвета с красной эмблемой.

«Особые приметы: рост 150 сантиметров, волосы светло-русые до плеч», — сообщили поисковики.

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