Москва, 11 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Движение пригородных поездов в Московском регионе из-за снегопада не нарушено. Задержки произошли у поездов дальнего следования, сообщает РЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

В компании уверяют, что делают всё возможное для минимизации задержек поездов, непрерывно очищаются от снега пути, стрелочные переводы и платформы.

По информации РЖД, поезда дальнего следования сообщением Нижневартовск — Москва и Ижевск — Москва прибудут на конечный пункт назначения с задержкой более семи часов из-за незапланированной остановки по погодным условиям на участке Арзамас — Канаш Горьковской железной дороги.

Напомним, в Москве и Подмосковье синоптики из-за сильного снегопада объявили жёлтый уровень погодной опасности. Осадки в виде снега и дождя сохранятся до 07:00 (мск) понедельника, 12 декабря.