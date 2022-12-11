Киев не будет прекращать поставки зерна из Одессы из-за отсутствия света
Киев, 11 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Киев не планирует останавливать поставки зерна из одесского порта из-за повреждения объектов энергосистемы. Об этом 11 декабря заявил министр аграрной политики страны Николай Сольский агентству Reuters.
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Одесский порт
«Проблемы есть, но никто из продавцов не обсуждает остановки поставок», — сказал Сольский.
По его словам, порты используют альтернативные источники энергии.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в энергокомпании ДТЭК сообщили, что все потребители Одесской области, кроме объектов критической инфраструктуры, отключены от электроэнергии.