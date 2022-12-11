Одесса, Украина, 11 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Жители Одессы сообщили о перебоях с водоснабжением. Об этом они пишут в социальных сетях.

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По информации жителей, водоснабжение прекратилось утром 11 декабря. При этом, согласно данным одного из украинских телеграм-каналов, ситуация с водоснабжением в Одессе стабилизируется.

Перебои были вызваны аварийными отключениями на объектах водоканала. В настоящее время энергопитание возобновлено, — пишут в паблике, ссылаясь на пресс-службу «Инфоксводоканала».

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