Мелитополь, 11 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Мелитополе после украинского обстрела практически полностью разрушена инфраструктура базы отдыха, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что от некоторых зданий остались только стены. Деревянные постройки также были повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный удар был нанесён по гостиничному комплексу на территории базы отдыха «Привал охотника» в Мелитополе. В результате, по последним данным, погибли три человека, еще десять пострадали.