Москва, 11 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Евросоюз в ситуации с косовским кризисом не бездействовал, а «годами моделировал» этот кризис, написала 11 декабря в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

Так она прокомментировала высказывания премьер-министра Сербии Аны Брнабич, которая заявила, что страна находится на грани войны из-за действий властей Косово и бездействия ЕС.

Ситуация в Косово в очередной раз обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские населенные пункты на севере края.

Власти Сербии считают ответственными за обострение ситуации как Приштину, так и Брюссель. В Приштине хотят завершить оккупацию края, а власти ЕС потворствуют провокациям албанцев, полагают в Белграде.

10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы, в регионе фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом.