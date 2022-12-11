Киев, 11 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Один из энергоблоков АЭС снова подключен к электросети на Украине. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По информации пресс-службы, 10 декабря 2022 года специалисты отключили от сети один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) Энергоатома. Уточняется, что это был сделано для того, чтобы устранить замечания по работе трансформатора тока резервной защиты.

«Замечания были устранены, и сегодня в 02:43 энергоблок снова подключили к электросети», — говорится в сообщении.

Пресс-служба не уточняет, об энергоблоке какой АЭС идет речь.

Отмечается, что сейчас подходит к концу ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000, после его повреждения в результате взрыва.

«В ближайшие дни его тоже подключат к сети», — сообщает пресс-служба.