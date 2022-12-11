Вашингтон, 11 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Американская соцсеть Twitter планирует увеличить максимально разрешённое количество символов в постах с 280 до 4000. Об этом 11 декабря заявил глава компании Илон Маск.

Heisenberg Media Илон Маск

На вопрос одного из пользователей, будет ли Twitter увеличивать количество символов в постах до 4000, Маск ответил: «Да».

Отметим, что в настоящее время сообщения в Twitter ограничены 280 символами, из-за чего многие прикрепляют к публикациям картинки с большим объёмом текста.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Маск заявил, что не будет скрывать от общественности выявленные случаи цензурирования и сокрытия информации в его сети.