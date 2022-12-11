Воронеж, 11 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В результате ДТП у села Терновое Воронежской области погиб мобилизованный врач Николай Зотов. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно опубликованным данным, врач-педиатр, главный врач частной скорой помощи, которому пришла повестка в рамках частичной мобилизации, приезжал в Воронежскую область для получения гуманитарного груза.

По предварительной версии, смертельное ДТП произошло в результате лобового столкновения с «Газелью». Известно, что Николай пересел в попавшую в ДТП машину из другой за несколько минут до трагедии.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выразил в своем телеграм-канале соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области столкнулись военный УАЗ и «Газель». Погибли три человека, в том числе двое военнослужащих.