Киев, 11 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Все энергоблоки АЭС на территории, контролируемой Киевом, за исключением двух, для покрытия дефицита электроэнергии работают на максимальной мощности, сообщает 11 декабря «Энергоатом».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

В компании пояснили, что в субботу, 10 декабря, один из энергоблоков ВВЭР-1000 номинальной мощностью 1 тыс. МВт был отключен от сети по причине повреждения трансформатора резервной защиты. В ночь на воскресенье энергоблок вновь подключили к сети.

В ближайшие дни ожидается подключение ещё одного энергоблока.

В начале 2022 года на территории страны работали четыре АЭС с 15 энергоблоками общей мощностью 13,88 ГВт.

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