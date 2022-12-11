Девять пассажирских поездов задержали на участке Арзамас — Канаш
Нижний Новгород, 11 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. 10 и 11 декабря на участке Арзамас — Канаш по техническим причинам было задержано несколько поездов. Об этом говорится на официальном сайте Горьковской железной дороги.
Согласно опубликованным данным, было задержано девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.
Известно, что поезд №85 сообщением Нижневартовск — Москва и поезд №25 сообщением Ижевск — Москва были задержаны более чем на шесть часов, поезд №2 сообщением Москва — Казань и поезд №54 сообщением Москва — Чебоксары — более чем на три часа, поезд №26 сообщением Москва — Ижевск, поезд №118 сообщением Москва — Новокузнецк, поезд №86 сообщением Москва — Нижневартовск, поезд №52 сообщением Нижний Новгород — Ижевск и поезд №57 сообщением Москва. — Йошкар-Ола — более чем на два часа.
В филиале РЖД отметили, что поезда отправлены к станциям назначения, добавив, что пассажиры поездов, которые были задержаны более четырех часов, будут обеспечены дополнительным питанием на станции Муром.