Нижний Новгород, 11 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. 10 и 11 декабря на участке Арзамас — Канаш по техническим причинам было задержано несколько поездов. Об этом говорится на официальном сайте Горьковской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

Согласно опубликованным данным, было задержано девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.

Известно, что поезд №85 сообщением Нижневартовск — Москва и поезд №25 сообщением Ижевск — Москва были задержаны более чем на шесть часов, поезд №2 сообщением Москва — Казань и поезд №54 сообщением Москва — Чебоксары — более чем на три часа, поезд №26 сообщением Москва — Ижевск, поезд №118 сообщением Москва — Новокузнецк, поезд №86 сообщением Москва — Нижневартовск, поезд №52 сообщением Нижний Новгород — Ижевск и поезд №57 сообщением Москва. — Йошкар-Ола — более чем на два часа.

В филиале РЖД отметили, что поезда отправлены к станциям назначения, добавив, что пассажиры поездов, которые были задержаны более четырех часов, будут обеспечены дополнительным питанием на станции Муром.