Жителя США обвинили в убийстве четырех человек, воровавших у него мусор
Вашингтон, 11 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве и расчленении четырех человек в штате Оклахома США. Об этом 11 декабря пишет издание True Crime Daily.
(сс) Michelle Arseneault
Свалка
По информации журналистов, примерно 9 октября 67-летний обвиняемый застрелил четырех мужчин и расчленил их тела. Обвинение мужчине был предъявлено 5 декабря, почти через два месяца после того, как останки четырех пропавших без вести мужчин были обнаружены расчлененными в реке.
Уточняется, что обвиняемый мог совершить преступление из-за того, что якобы мужчины воровали вещи со свалки, которой он владел.