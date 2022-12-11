Вашингтон, 11 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве и расчленении четырех человек в штате Оклахома США. Об этом 11 декабря пишет издание True Crime Daily.

(сс) Michelle Arseneault Свалка

По информации журналистов, примерно 9 октября 67-летний обвиняемый застрелил четырех мужчин и расчленил их тела. Обвинение мужчине был предъявлено 5 декабря, почти через два месяца после того, как останки четырех пропавших без вести мужчин были обнаружены расчлененными в реке.

Уточняется, что обвиняемый мог совершить преступление из-за того, что якобы мужчины воровали вещи со свалки, которой он владел.