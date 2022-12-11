Financial Times: Европа устала от украинских беженцев
Лондон, 11 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Европа устала от украинских беженцев и начинает принимать меры для борьбы с незаконными мигрантами. Об этом 11 декабря пишет The Financial Times.
«Количество беженцев с Украины и других стран континента поражает», — говорится в статье.
Авторы отмечают, что с января по сентябрь 2022 года украинцы подали 4,4 млн заявлений на временную защиту в ЕС, хотя сотни тысяч уже вернулись домой.
Отмечается, что такие страны, как Италия, возглавляют призывы к ужесточению мер по недопущению нелегальных мигрантов. А в Германии предлагают распределять беженцев по всей Европе.
По словам авторов, сейчас европейцы более прохладно относятся к беженцам из-за возросшей инфляции и сокращения бюджетов европейских стран.
Многие правительственные программы по поддержке мигрантов в странах ЕС уже не справляются с их большим количеством.