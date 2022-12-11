Москва, 11 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня «Град» при выполнении огневых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

В ведомстве уточнили, что расчеты «Градов» ежедневно поражают цели противника 122-мм реактивными снарядами.

«Данная боевая машина БМ-21 «Град» представляет собой самоходную реактивную установку, предназначенную для уничтожения и подавления живой силы и пехоты противника, подавления и уничтожения минометных и артиллерийских батарей и разрушения укреплений и сооружений противника», — сообщил старший офицер батареи РСЗО «Град».

Офицер признал, что расчеты «Градов» попадали под обстрелы, акцентируя внимание на том, что с помощью маневрирования, скрытого перемещения и быстрого передвижения расчетам удается уходить.

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В ведомстве также сообщили, что десантники не оставляют противникам шанса поразить установки ответным огнём, поскольку после перезарядки военные, выполняющие за сутки по пять–шесть огневых задач, наносят удар там, где враг его совсем не ждет.