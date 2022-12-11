Доха, 11 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Катар, чтобы присутствовать 14 декабря на матче сборных Франции и Марокко, сообщила 11 декабря министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Франции во время исполнения гимна

Она утвердительно ответила на вопрос о прибытии президента в Катар в эфире радио France Info.

«Детали поездки ещё прорабатываются, но он взял на себя это обязательство и он его сдержит с радостью», — сказала министр.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре игроки французской сборной одержали победу над командой Англии со счётом 2:1.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира.

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