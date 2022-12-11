Брюссель, 11 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Турция нарастила объёмы торговли с Россией с начала военной операции РФ на Украине, и это всё больше беспокоит Европейский союз. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в опубликованном 11 декабря интервью изданиям группы Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Путина и Эрдогана

По его словам, турецким властям следует изменить торговую политику в отношении России и следовать ограничениям, которые ввёл против Москвы Запад.

«Политика Турции не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России всё чаще служит поводом для беспокойства», — подчеркнул Боррель.

На фоне российской военной спецоперации Турция резко нарастила и экспорт товаров в Россию, и закупки у Москвы нефти. Боррель напомнил Анкаре о заключённом с ЕС таможенном союзе и о том, что Турция — кандидат на вступление в ЕС.

От всех стран-кандидатов Евросоюз ожидает соблюдения принятых антироссийских мер, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в августе договорились о дальнейшем расширении экономического сотрудничества.

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