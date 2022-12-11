Киев, 11 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Украины предоставило государственные гарантии на реализации проектов по восстановлению и реконструкции объектов энергетики компании «Укрэнерго» на общую сумму свыше 300 млн евро. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба этой компании.

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По информации пресс-службы, в ближайшее время предприятие сможет приобрести некоторое критически необходимое оборудование для восстановления инфраструктуры, поврежденной после взрывов.

Уточняется, что это стало возможным после того, как правительством Украины было принято решение предоставить государственные гарантии по кредиту Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 млн евро, при этом данный кредит правительство Нидерландов намерено дополнить грантом.

Пресс-служба напоминает, что кроме этого, 9 декабря правительство Украины приняло решения, которые позволят продолжить реализацию и начать инвестиционные проекты компании.

«В частности, правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. Сейчас готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW, которое даст старт этому проекту», — говорится в сообщении.

Помимо этого, украинским правительством одобрен законопроект, который позволит продолжить использовать остаток ссуды для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.