Москва, 11 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Партия ЛДПР готовится к непростой политической конструкции, которая ожидается в 2023 году, год станет решающим для многих персонально. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Леонид Слуцкий в ходе слёта партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Пока будем жить настоящим и готовиться к той непростой политической конструкции, которая предстоит нам в будущем году», — заявил Слуцкий.

Следующий год будет решающим для многих представителей ЛДПР.

«Нам предстоит серьезно укрепиться, и решать это будут не какие-то фонды и цифры, которые они публикуют, решать это будут люди, ради которых мы существуем, работаем», — отметил он.

В целом, по его словам, партия стала единым организмом.

«Мы стерли все внутренние надуманные противоречия, интриги, теперь у нас внутри их нет», — подчеркнул Слуцкий.

Лидер партии также ожидает роста нападок.

«Чем сильнее мы будем становиться, тем больше будет голосов, которые будут подвергать сомнению, пытаться каким-то образом нас ущипнуть. Те, кто занимается откровенным хамством, тот унижает не нас, он унижает себя. Нам оценки дают наши избиратели, — заявил Слуцкий.

«Наш слет проходит в очень непростое время, и нам необходимо защищать свои национальные интересы, которые наши оппоненты, коллективный Запад, пытается всячески ущемить, чтобы уменьшить роль России в мировой архитектуре», — подчеркнул лидер ЛДПР.