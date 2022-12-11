ЛДПР готовится к непростой политической конструкции 2023 года
Лидер ЛДПР Слуцкий заявил о подготовке к непростой политической конструкции 2023 года
Москва, 11 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Партия ЛДПР готовится к непростой политической конструкции, которая ожидается в 2023 году, год станет решающим для многих персонально. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Леонид Слуцкий в ходе слёта партии.
«Пока будем жить настоящим и готовиться к той непростой политической конструкции, которая предстоит нам в будущем году», — заявил Слуцкий.
Следующий год будет решающим для многих представителей ЛДПР.
«Нам предстоит серьезно укрепиться, и решать это будут не какие-то фонды и цифры, которые они публикуют, решать это будут люди, ради которых мы существуем, работаем», — отметил он.
В целом, по его словам, партия стала единым организмом.
«Мы стерли все внутренние надуманные противоречия, интриги, теперь у нас внутри их нет», — подчеркнул Слуцкий.
Лидер партии также ожидает роста нападок.
«Чем сильнее мы будем становиться, тем больше будет голосов, которые будут подвергать сомнению, пытаться каким-то образом нас ущипнуть. Те, кто занимается откровенным хамством, тот унижает не нас, он унижает себя. Нам оценки дают наши избиратели, — заявил Слуцкий.
«Наш слет проходит в очень непростое время, и нам необходимо защищать свои национальные интересы, которые наши оппоненты, коллективный Запад, пытается всячески ущемить, чтобы уменьшить роль России в мировой архитектуре», — подчеркнул лидер ЛДПР.