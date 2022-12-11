Стокгольм, 11 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения Нобелевских премий по медицине, физике, химии, литературе и экономике состоялась 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Дипломы и золотые медали 11 лауреатам передал король Швеции Карл XVI Густав.

Natalia Semenova Стокгольм

В 2020 и 2021 годах в Стокгольме отказались от проведения традиционных церемоний из-за пандемии COVID-19, поэтому в зале и на сцене присутствовали лауреаты тех лет.

Нобелевскую премию 2022 года в области физиологии и медицины получил шведский биолог Сванте Пэбу, совершивший «открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека».

Премию по физике присудили французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за «эксперименты с запутанными фотонами, доказательство нарушений неравенств Белла и передовые исследования в области квантовой информационной теории».

Премии по химии удостоены американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Их наградили за «развитие клик-химии и биоортогональной химии».

Премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно, а премию по экономике — бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке и два американских исследователя, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за «исследования банков и финансовых кризисов».

Как сообщало ИА REGNUM, церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в тот же день в здании ратуши норвежского Осло.

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