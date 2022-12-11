Киев, 11 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Тревога объявлена практически одновременно — около 11:00 (12:00 мск).

Напомним, накануне, 10 декабря, в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Днем 9 декабря сирены воздушной тревоги были слышны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, а также в Харьковской областях.