Херсон, 11 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщает интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Отмечается, что был поврежден кооператив херсонского облэнерго. Уничтожены несколько единиц техники и построек.

Напомним, в предыдущий раз о взрывах в Херсоне сообщалось утром 10 декабря. Также взрывы в Херсоне происходили 8 декабря.

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