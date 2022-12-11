Молдавия, 11 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, центризбирком Молдавии будет печатать, если об этом попросят граждане. Об этом 11 декабря заявил глава пресс-службы МИД республики Даниел Водэ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«В новом Избирательном кодексе написано: если есть запросы об изготовлении бюллетеней на языках национальных меньшинств — эти просьбы будут удовлетворены», — написал Водэ в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что избиратели могут получить помощь с переводом текста, если у них возникают вопросы.

Ранее парламент Молдавии одобрил новый Кодекс о выборах, согласно которому избирательные бюллетени больше не будут печататься на русском языке. Бюллетени теперь будут только на одном языке — румынском.