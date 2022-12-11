Учалы, Башкирия, 11 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В городе Учалы (Башкирия) на улице Энтузиастов 57-летний водитель, местный житель, находясь за рулем автобуса «ПАЗ», допустил наезд на лежащего на дороге пешехода. Об этом 11 декабря в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Kubtransport.info Автобус ПАЗ

Согласно опубликованным данным, под колеса попал мужчина в возрасте 42 лет. Он скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Водитель автобуса признался, что заметил мужчину, лежавшего на проезжей части без световозвращающих элементов, в последний момент. В настоящее время органы правопорядка выясняют причины и обстоятельства произошедшей трагедии.