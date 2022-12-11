Лондон, 11 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Страны Запада зря вмешались в конфликт на Украине и спровоцировали Россию. Такое мнение, как сообщает Daily Mail, выразил британский писатель Питер Хитчес.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Он назвал поведение западных стран безрассудным и высокомерным. По его мнению, США и страны ЕС в рамках Североатлантического альянса создали у границ России опасную обстановку. Он добавил, что последней каплей для Москвы стало участие Запада в конфликте на Украине.

Писатель рассказал о своей готовности к тому, что его могут «залить грязью» за высказывания против конфронтации с Россией, добавив, что если бы конфликт происходил в Западном полушарии, которое Соединенные Штаты считают «своим», то любые попытки вмешательства со стороны третьих стран жёстко пресекались.

Хитченс представил гипотетическую ситуацию, в которой власть во франкоязычной провинции Канады Квебек захватили «ультраправые фанатики», объявив о желании отделиться от страны и заключив торговый и военный союз с Китаем. Затем писатель предположил, как на сложившуюся ситуацию отреагировали бы в Вашингтоне.

Он также напомнил, что войска Североатлантического альянса дислоцированы в «опасной близости» к Санкт-Петербургу, добавив, что в 2021 году во время учений НАТО в Эстонии отрабатывались атаки на объекты ПВО, расположенные на территории России.