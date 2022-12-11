Москва, 11 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В октябре объём валютных депозитов жителей России снизился до $56 млрд, что стало минимумом с конца 2008 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального Банка РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Согласно этой информации, в середине осени валютные депозиты снизились на $3,6 млрд (на 6%) — до $56 млрд. Это стало минимальным показателем с декабря 2008 года, когда он находился на уровне $52,7 млрд.

С начала 2022 года объём валютных депозитов упал на рекордные 38,05%, или $36,7 млрд. До этого максимальное падение фиксировалось в 2020 году: когда за 10 месяцев объём снизился на $8,7 млрд (на 9,3%).