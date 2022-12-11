Одесса, Украина, 11 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Одесской области без света остаются 1,5 млн жителей. Об этом 11 декабря сообщает RT.

followtheseinstructions Без света

По информации журналистов, власти региона рекомендуют жителям уехать, поскольку на восстановление энергосистемы может уйти от двух до трех месяцев.

Уточняется, что в настоящее время без электроснабжения в регионе по-прежнему остаются 1,5 млн человек. Накануне о крупных неполадках с электроснабжением области заявлял Владимир Зеленский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Одесской области от электроснабжения отключены все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры.

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