Нижний Тагил, Свердловская область, 11 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Экскурсионный автобус, в котором находились 38 детей, попал в аварию под Нижним Тагилом вечером 10 декабря, сообщили в Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет. Автобус начал буксовать на дороге, после чего съехал на обочину и застрял.

На место был направлен наряд ДПС. Сотрудники перекрыли проезжую часть, пока автобус доставали из кювета с помощью автокрана. В ДТП никто не пострадал.

Автобус вёз детей из Североуральска в поселок Черноисточинск, на экскурсию в Арт-резиденцию. За рулём находился 57-летний мужчина, водительский стаж которого — 28 лет. Внутри находились 38 детей и семь взрослых.