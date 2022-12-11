Донецк, 11 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Михайловку и Макеевку, сообщили 11 декабря в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Так, в 10:45 мск ВСУ обстреляли Киевский район, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. В 09:40 и 10:35 ВСУ выпустили по Горловке в общей сложности 11 мин калибра 120 мм.

В 10:40 и 11:00 ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив семь снарядов калибра 155 мм. В 09:50 — Михайловку (пять снарядов калибра 155 мм). В 11:10 и 11:15 ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм.