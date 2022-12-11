Москва, 11 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Околонулевые колебания температуры в начале следующей недели в Москве приведут к появлению гололедицы, сообщил 11 декабря RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

По его словам, погоду в центре европейской России будет определять хорошо выраженный циклон. На улице существенно потеплеет, температурный фон установится у нулевой отметки. Из-за тёплых воздушных масс в ночь на 12 декабря ожидаются осадки: снег, мокрый снег и дождь.

Более заметной фаза дождя будет днём в понедельник, 12 декабря. Днём и ночью во вторник, 13 декабря, ожидается —1…+1 °С, осадки продолжатся во всех трёх фазах, ветер усилится до 15 м/с.

«Поскольку температура около нулевой отметки, то выпадающие осадки будут то подмерзать, то оттаивать. Возможно налипание гололёда на стенах домов, ветвях деревьях и проводах. Вот такая ситуация в понедельник и вторник», — предупредил Вильфанд.

Начиная со среды, 14 декабря, будет сильная гололедица. Во второй половине дня температура будет снижаться, ночью будет уже около — 8 °С, добавил он.

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