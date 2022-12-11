Сватово, ЛНР, 11 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России в ходе выполнения боевых задач на сватовском участке в ЛНР столкнулись с иностранными наёмниками, сообщает 11 декабря РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Мобилизованные военнослужащие рассказали, что, сидя в окопах во время отработки артиллерии, они заметили тени. На требование к двигающейся в посадке группе назвать пароль в ответ российские бойцы получили: «Русские, сдавайся!»

«Мы открыли по ним огонь», — рассказал боец.

По мнению военнослужащих, бойцы, предлагавшие сдаться в плен, говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.

«Послали их… Русские не сдаются», — сообщил другой боец.

Напомним, что 2 декабря ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в ДНР.

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В конце ноября польский журнал Niezależny dziennik polityczny также опубликовал статью, в которой говорилось о том, что с января по октябрь 2022 года в ходе военной операции на территории Украины погибли более 1200 польских наёмников.