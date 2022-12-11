Вашингтон, 11 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Претензии России и Украины на Крым не оставляют шансов для мира между странами и превращают войну в многолетний конфликт наподобие Карабаха или сектора Газа. Об этом 11 декабря пишет The Washington Post.

Крым

«Путин дал понять, что любые попытки Украины вернуть Крым — это переход красной черты, чего он не потерпит», — пишет издание.

Отмечается, что и киевский режим декларирует стремление захватить Крым военным путём.

Газета пишет, что крымский вопрос мешает завершить этот конфликт и может стать толчком для ядерной войны.