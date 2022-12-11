Москва, 11 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Триллионы рублей могли бы пойти на выплаты пенсий гражданам России, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Парламентарий высказал сожаление, что правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект парламентариев фракции о выплатах ежегодной 13-й пенсии в декабре.

«Очень жаль! Вот уже несколько лет подряд у Министерства финансов к новогодним праздникам остаются огромные средства, которые по каким-то странным причинам не удаётся израсходовать в течение календарного года. Речь идёт о сотнях миллиардов и даже триллионах рублей, и нынешний год исключением не станет», — отметил Миронов.

Он убежден, что эти значительные средства следовало бы направить на выплаты пенсий.

По словам Миронова, сейчас казна как никогда должна эффективно работать на поддержку населения России и экономики страны.

«Граждане будут напрямую вкладываться в экономику, повышая потребительский спрос и рост производства», — рассуждает он.

Отметим, что также в правительстве не нашло поддержки предложение депутатов Госдумы увеличить выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70-летнего возраста, в два раза.

Госдума приняла федеральный бюджет на 2023–2025 годы. Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что все социальные обязательства перед гражданами учтены в главном финансовом документе страны и будут исполнены.

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Накануне законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить при обсуждении в первом чтении. Документ был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.