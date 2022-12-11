Ашхабад, 11 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Напряженность и конфликты, которые сейчас существуют в мире, нужно превратить в многостороннее сотрудничество. Об этом говорится в обращении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к участникам международной конференции «Диалог — гарантия мира», которое было зачитано постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко.

Un.org Антониу Гутерреш

В обращении сказано, что в мире, который изранен конфликтами, принципы, лежащие в основе многостороннего сотрудничества, подвергаются огромному напряжению.

«Нам необходимо превратить текущий момент кризиса в момент многосторонности», — говорится обращении.

Международная конференция «Диалог — гарантия мира» проходит в Ашхабаде.