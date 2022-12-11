Москва, 11 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео с командиром гаубичного артиллерийского дивизиона мотострелкового полка подполковником Владимиром Деминым, который рассказал о попадании в засаду и отстаивании позиций в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Военнослужащий рассказал, что три батареи попали в засаду в ходе продвижения в сторону района населенного пункта Червоноармейское для занятия огневых позиций, дальнейшего развертывания и поддержки наступательных действий российских мотострелковых подразделений.

Известно, что, несмотря на возникшую ситуацию, подполковник принял решение «незамедлительно развернуть с ходу артиллерийские батареи и огнем, прямой и полупрямой наводкой уничтожить противника».

«В ходе боя ряд военнослужащих получили ранения, но огневые позиции не бросили — оставались в строю», — рассказал Демин.

Военнослужащий добавил, что после получения конкретных задач по корректированию огня противник был остановлен.

«В дивизионе потерь у нас не было, кроме санитарных. Дивизион с задачей справился. Противник был остановлен, несмотря на все попытки окружить наши подразделения», — рассказал подполковник.

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В ведомстве отметили, что за мужество, самоотверженность и грамотное руководство подразделением подполковник Демин представлен к государственной награде.