Луганск, 11 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки в ходе активных наступательных действий уничтожили до 45 боевиков ВСУ, сообщил 11 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Уничтожено до 45 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал Народной милиции ЛНР.

Кроме того, было уничтожено три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Также сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты Сватово и Стаханов с применением американских РСЗО М142 HIMARS, выпустив семь ракет.