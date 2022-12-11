Санкт-Петербург, 11 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Настоящий шторм прогнозируется в акватории Финского залива в понедельник, 12 декабря. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 25–28 м/с. Одновременно погода ухудшится на всей территории российского Северо-Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Как рассказал 11 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов, «из огромной барической депрессии над Средиземным морем выделился один из центров и под именем Birgit 3 поднимается на север через Беларусь». По прогнозу специалиста, к 13 декабря центр циклон дойдет до Финского залива.

В Санкт-Петербурге утром в понедельник начнется снег, во второй половине дня он будет усиливаться. Может выпасть до 10–15 см осадков. Северо-восточный ветер днем будет разгоняться до 15–18 м/с, в прибрежных районах города — свыше 20 м/с. Снегопад будет сопровождаться метелью, заносами на дорогах. Температура воздуха днем по всей Ленинградской области составит от минус 5 до минус 8 градусов.

«Все самое неприятное должно закончиться утром 13 декабря, с выходом циклона в район Финского залива», — отметил Колесов.