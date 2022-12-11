Нижневартовск, Югра, 11 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Пять семей, которые пострадали после частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске, получили благоустроенные квартиры маневренного фонда для временного проживания. Об этом 11 декабря сообщил глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Alper Çuğun Ключи от квартиры

Он сообщил, что встретился с жителями дома №6А на ул. Мира и обсудил с ними предоставление жилья из маневренного фонда.

Кощенко уточнил, что заявления на получение временного жилья подали 34 семьи.

«На сегодняшний день ключи от благоустроенных квартир маневренного фонда для временного проживания получили пять семей», — сообщил он, добавив, что с каждой семьёй работа идет в индивидуальном порядке.

Чиновник заверил, что руководство города делает всё возможное для предоставления квартир в максимально сжатые сроки.

Он также отметил, что городская администрация сейчас дополнительно закупает квартиры в новостройках для маневренного фонда.

«Эти жилые помещения мы начнём получать уже на следующей неделе», — сообщил глава города.

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